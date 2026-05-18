Il Camper della Salute torna a Villamagna | le giornate dedicate a prevenzione e screening gratuiti

A Villamagna il “Camper della Salute” sarà presente in piazza Europa il 19 e 20 maggio. L’iniziativa offre servizi di prevenzione e screening gratuiti rivolti ai cittadini. Durante le due giornate, sarà possibile accedere a controlli sanitari senza costi. Il camper sarà posizionato in uno spazio aperto, pronto ad accogliere chi desidera verificare il proprio stato di salute. L’evento si svolge in collaborazione con le autorità locali e le associazioni sanitarie della zona.

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