Il Camper della Salute torna a Villamagna | le giornate dedicate a prevenzione e screening gratuiti
A Villamagna il “Camper della Salute” sarà presente in piazza Europa il 19 e 20 maggio. L’iniziativa offre servizi di prevenzione e screening gratuiti rivolti ai cittadini. Durante le due giornate, sarà possibile accedere a controlli sanitari senza costi. Il camper sarà posizionato in uno spazio aperto, pronto ad accogliere chi desidera verificare il proprio stato di salute. L’evento si svolge in collaborazione con le autorità locali e le associazioni sanitarie della zona.
Torna a Villamagna il “Camper della Salute”, iniziativa dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute che farà tappa in piazza Europa nelle giornate del 19 e 20 maggio.L’iniziativa rientra nel progetto “Abruzzo in Salute – La prevenzione fa tappa da te” e punta a portare servizi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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