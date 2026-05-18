Il business estivo dei ghiaccioli anti-spreco rivoluziona il mercato del freddo

Con l’arrivo della stagione estiva, il settore dei rinfreschi e del freddo in Italia si prepara a registrare un aumento di attività. Secondo i dati dell’Osservatorio Sigep, questo comparto ha un fatturato annuale stabile superiore ai 3 miliardi di euro. Tra le novità di quest’anno, spicca il lancio di ghiaccioli anti-spreco, un prodotto che sta attirando l’attenzione di imprese e consumatori. La produzione di questi prodotti si inserisce in un’ottica di sostenibilità e di ottimizzazione delle risorse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 18 maggio 2026 – L’imminente stagione estiva apre una fase di massima redditività per il mercato del freddo e dei rinfreschi in Italia, comparto che secondo i dati storici dell'Osservatorio Sigep genera un giro d'affari annuo strutturale superiore ai 3 miliardi di euro. All'interno di questo scenario finanziario consolidato, la vera novità economica e strutturale dell'estate non è legata alle grandi catene industriali della Gdo, ma all' ascesa di una rete di startup specializzate nel segmento dei “ghiaccioli gourmet” prodotti esclusivamente tramite l'upcycling della frutta esteticamente non conforme. Si tratta di materie prime scartate... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il business estivo dei ghiaccioli anti-spreco rivoluziona il mercato del freddo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovo Volkswagen T-Roc rivoluziona il mercato dei SUVLa concessionaria e service A&C Motors presenta le novità del marchio Volkswagen: "Da oltre 60 anni siamo il punto di riferimento degli automobilisti... AI e startup: come l’IA rivoluziona il business a BresciaIl 30 marzo 2026, alle ore 19:00, il Teatro Der Mast di Brescia ospiterà un incontro cruciale sul futuro delle imprese tecnologiche. Il business estivo dei ghiaccioli anti-spreco rivoluziona il mercato del freddoCome il recupero della frutta brutta incide in un settore da 3 miliardi di euro ... msn.com Il botteghino estivo è partito con il piede giusto, con le vendite dei biglietti del weekend che superano i 160 milioni di dollari reddit