Il padre di un soldato russo disperso in Ucraina ha reso pubblica la sua testimonianza, descrivendo la perdita del figlio durante un'operazione militare. Ha riferito di essere stato coinvolto in una serie di assalti considerati suicidi dal suo reggimento, il 102°. La sua dichiarazione si concentra sulla richiesta di chiarezza e sulla denuncia di possibili pratiche legate alle operazioni militari e ai rischi affrontati dai soldati. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e controversie legate al conflitto in corso.

Buongiorno, sono il padre di un soldato disperso negli assalti suicidi del 102° reggimento». Si presenta così Anorin Aleksandr Igorevich, padre di un militare russo che non ha più fatto ritorno dal fronte. La sua denuncia è contenuta in un videomessaggio diffuso sul canale Telegram «Ne Zhdy Khoroshie Novo« sti» e diventato virale in Russia. Nella testimonianza il genitore descrive uno «schema criminale consolidato e molto redditizio» che avrebbe trasformato la guerra in Ucraina in un enorme affare. Una denuncia che offre anche una possibile risposta a una domanda che accompagna il conflitto da anni: perché l’esercito russo, nonostante le. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Navy ops and army special forces unite to wipe out international criminals at the border!

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