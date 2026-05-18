Il brindisino Michele Puca eletto vice coordinatore nazionale della Uil Fp Difesa
Il sindacato Uil Funzione pubblica del Ministero della Difesa ha annunciato che Michele Puca, originario di Brindisi, è stato scelto come vice coordinatore nazionale della Uilfp Difesa. La nomina si è resa ufficiale dopo il processo elettorale interno all'organizzazione, che ha confermato la fiducia nel suo ruolo di rappresentante. Puca ha già alle spalle un'attività sindacale consolidata, svolta negli anni con impegno e dedizione. La sua elezione rappresenta un passo importante all’interno del settore sindacale militare e civile.
BRINDISI - L’organizzazione sindacale Uil Funzione pubblica del Ministero della Difesa comunica l’elezione del brindisino Michele Puca alla carica di vice coordinatore nazionale della Uilfp Difesa, incarico che rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro sindacale svolto negli anni a. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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