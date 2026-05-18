Il brindisino Michele Puca eletto vice coordinatore nazionale della Uil Fp Difesa

Il sindacato Uil Funzione pubblica del Ministero della Difesa ha annunciato che Michele Puca, originario di Brindisi, è stato scelto come vice coordinatore nazionale della Uilfp Difesa. La nomina si è resa ufficiale dopo il processo elettorale interno all'organizzazione, che ha confermato la fiducia nel suo ruolo di rappresentante. Puca ha già alle spalle un'attività sindacale consolidata, svolta negli anni con impegno e dedizione. La sua elezione rappresenta un passo importante all’interno del settore sindacale militare e civile.

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