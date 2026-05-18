il boom delle cure psicologiche in sette mesi quasi seicento accessi

Tra giugno e dicembre 2025, il servizio di Psicologia delle Cure Primarie nelle Case di Comunità dell’Asst Rhodense ha registrato circa 600 accessi. Questa cifra rappresenta un incremento significativo rispetto al passato, segnalando un aumento dell'interesse e della richiesta di supporto psicologico nella popolazione. I dati sono stati comunicati dall'ente sanitario, che ha evidenziato un trend in crescita nel numero di persone che si rivolgono ai servizi di assistenza psicologica.

Quasi 600 accessi da giugno a dicembre 2025 al servizio di Psicologia delle Cure Primarie attivo nelle Case di Comunità aperte dall’ Asst Rhodense. Il dato, da una parte, conferma l’aumento del disagio sociale e dall’altra l’importanza di aver inserito nelle case di comunità la figura professionale dello psicologo per offrire supporto psicologico precoce e accessibile ai cittadini. I numeri a disposizione dei primi sei mesi consentono anche di tracciare l’identikit di chi si è rivolto al servizio: su 575 accessi 378 sono donne, quasi 1 su 2 dei pazienti. Ben 186 pazienti hanno un’età compresa tra i 20 e 50 anni, 135 sono giovani tra i 19 e i 25 anni, alto anche il numero degli accessi per i senior con 112 richieste tra i 65 e gli 80 anni e 23 per gli over 80. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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