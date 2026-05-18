Il bollettino medico Le due donne ancora gravi | Previsioni? Impossibili

Due donne si trovano ancora in condizioni gravi in terapia intensiva a Baggiovara, una ha 69 anni, l’altra un’età non specificata. Le loro condizioni sono considerate critiche e non si può fare una previsione sugli sviluppi futuri. Il bollettino medico riferisce che sono ancora in pericolo di vita e che non ci sono variazioni rispetto alle precedenti comunicazioni. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte del personale sanitario.

Due donne ricoverate in terapia intensiva a Baggiovara, quindi in pericolo di vita: una 69enne turista tedesca che ha perso le gambe ed un’altra donna, polacca, di 53 anni; un 59enne con trauma facciale (la cui prognosi è di trenta giorni) ricoverato in medicina d’urgenza, non in pericolo; gli altri tre pazienti portati al Policlinico sono stati dimessi. Questo lo scenario dei feriti nei nosocomi della nostra città. Le altre due persone, gravi, si trovano invece all’ ospedale Maggiore di Bologna: sono due coniugi, una 55enne con numerosi traumi, in lieve miglioramento ma anch’essa in pericolo di vita, e il marito, coetaneo, 55enne con diversi traumi, stabile e non più in immediato pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Modena, il bollettino medico: «Pazienti critici. Non è possibile fare previsioni»

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