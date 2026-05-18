Il bilancio della stagione femminile Castelfiorentino il ’bicchiere’ è mezzo pieno

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione femminile si è conclusa con un bilancio di 11 vittorie e 9 sconfitte, portando a un totale di 22 punti. La squadra si è piazzata al quinto posto in classifica, a quattro punti dalla zona play-off. La squadra ha ottenuto alcuni risultati positivi durante il campionato, ma ha anche incontrato diverse difficoltà. La posizione finale riflette un andamento equilibrato tra successi e battute d’arresto, senza raggiungere ancora l’obiettivo dei play-off.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Undici vittorie e nove sconfitte per un bottino complessivo di 22 punti, che è valso il quinto posto a meno quattro dalla zona play-off. Questo il bilancio stagionale del Mannucci Packaging Castelfiorentino nel girone A del campionato di Serie C femminile. Un risultato decisamente positivo per la banda gialloblù di coach Gianni Lazzeretti, che ha potuto festeggiare con tre giornate di anticipo la matematica salvezza. Inevitabilmente un po’ di amarezza per non essere riusciti a centrare i play-off c’è, ma in tal senso hanno inciso anche i tanti infortuni della stagione, che hanno però consolidato un gruppo che ha dimostrato grande attaccamento, spirito di appartenenza e voglia di reagire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il bilancio della stagione femminile castelfiorentino il 8217bicchiere8217 232 mezzo pieno
© Sport.quotidiano.net - Il bilancio della stagione femminile. Castelfiorentino, il ’bicchiere’ è mezzo pieno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Il rincaro dei vini? La formula del mezzo bicchiere si fa ogni tanto. È un bicchiere in due e quindi funziona, perché magari i clienti dicono ‘ma sì dai, mezzo bicchiere possiamo permettercelo'”: parla Carlo CraccoAl Vinitaly di Verona (fino al 15 aprile) la Romagna si racconta attraverso uno dei suoi simboli più autentici: la Piadina Romagnola Igp,...

Roma-Juventus 3-3: chi vede il bicchiere mezzo pieno?Roma-Juventus è stata una partita tra due squadre che se la giocano a viso aperto e a ritmi alti.

castelfiorentino il bilancio della stagioneIl bilancio della stagione femminile. Castelfiorentino, il ’bicchiere’ è mezzo pienoUndici vittorie e nove sconfitte per un bottino complessivo di 22 punti, che è valso il quinto posto a meno quattro dalla zona play-off. Questo il bilancio stagionale del Mannucci Packaging Castelfior ... sport.quotidiano.net

castelfiorentino il bilancio della stagioneAlessio Pucci traccia il bilancio della stagione giallobluUna stagione di crescita e maturazione, come squadra e come singoli. E’ quella percorsa da un giovanissimo Gialloblu Castelfiorentino, culminata con la ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web