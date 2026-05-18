Il bilancio della stagione femminile Castelfiorentino il ’bicchiere’ è mezzo pieno

La stagione femminile si è conclusa con un bilancio di 11 vittorie e 9 sconfitte, portando a un totale di 22 punti. La squadra si è piazzata al quinto posto in classifica, a quattro punti dalla zona play-off. La squadra ha ottenuto alcuni risultati positivi durante il campionato, ma ha anche incontrato diverse difficoltà. La posizione finale riflette un andamento equilibrato tra successi e battute d’arresto, senza raggiungere ancora l’obiettivo dei play-off.

Undici vittorie e nove sconfitte per un bottino complessivo di 22 punti, che è valso il quinto posto a meno quattro dalla zona play-off. Questo il bilancio stagionale del Mannucci Packaging Castelfiorentino nel girone A del campionato di Serie C femminile. Un risultato decisamente positivo per la banda gialloblù di coach Gianni Lazzeretti, che ha potuto festeggiare con tre giornate di anticipo la matematica salvezza. Inevitabilmente un po’ di amarezza per non essere riusciti a centrare i play-off c’è, ma in tal senso hanno inciso anche i tanti infortuni della stagione, che hanno però consolidato un gruppo che ha dimostrato grande attaccamento, spirito di appartenenza e voglia di reagire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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