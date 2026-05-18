Il 43enne morto dopo il crollo di un albero in autostrada in cinque a processo

Cinque persone sono state chiamate a rispondere delle accuse relative alla morte di un medico avvenuta nel ottobre 2023. L’uomo ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero caduto sulla carreggiata di un’autostrada tra Messina e Palermo, vicino a Campofelice di Roccella. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro gli imputati coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione per le circostanze del tragico incidente.

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