Il 43enne morto dopo il crollo di un albero in autostrada in cinque a processo
Cinque persone sono state chiamate a rispondere delle accuse relative alla morte di un medico avvenuta nel ottobre 2023. L’uomo ha perso la vita dopo che la sua auto si è schiantata contro un albero caduto sulla carreggiata di un’autostrada tra Messina e Palermo, vicino a Campofelice di Roccella. La vicenda ha portato all'apertura di un procedimento giudiziario contro gli imputati coinvolti. La vicenda ha suscitato attenzione per le circostanze del tragico incidente.
Cinque imputati per la tragica morte di Francesco Maniaci, il medico che ha perso la vita nell'ottobre 2023 dopo lo schianto della sua auto contro un albero caduto sulla carreggiata dell'autostrada Messina-Palermo nei pressi di Campofelice di Roccella. L'uomo, residente a Sant'Agata di Militello. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Sullo stesso argomento
Attentato alla sinagoga di Roma, svolta dopo 43 anni: cinque indagati rischiano il processoL’ultimo capitolo delle indagini sull’attentato alla sinagoga di Roma avvenuto il 9 ottobre 1982, in cui perse la vita Stefano Gaj Tachè e dove...
Pioggia e crollo: albero blocca il traforo di Pino, caos in SS10Un grosso albero è precipitato sulla carreggiata vicino al Traforo di Pino nella mattinata di martedì 14 aprile 2026, bloccando completamente la...
GRAGNANO/PIMONTE. DOMENICA AL SAN MICHELE IL MEMORIAL PAOLO DE ANGELIS, DEDICATO AL 43ENNE GRAGNANESE PORTATORE DELLA STATUA DELLA MADONNA DEL CARMINE, MORTO NEL 2024 DOPO LA PROCESSIONE. #Gragn facebook
DISCO INFERNO – UN 43ENNE È MORTO DOPO ESSERE STATO FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA IN UNA DISCOTECA x.com
Bisceglie, spari in discoteca: morto in ospedale 43enne reddit
Senzatetto 43enne trovato morto vicino alla stazioneUn 43enne senzatetto originario della Moldavia è stato trovato morto questa mattina a Bari in corso Italia, vicino alla stazione. Il 118 è intervenuto dopo la segnalazione della polizia locale, ma all ... rainews.it
Bisceglie, sparatoria in una discoteca: morto un 43enneLa vittima, Filippo Scavo, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla base del collo. Sulla vicenda indaga la Direzione distrettuale antimafia di Bari con l’ipotesi di omicidio con aggravante mafio ... ilgiornale.it