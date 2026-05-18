Il 18 maggio è la Giornata internazionale dei musei | Firenze incontra le storie del mondo

Il 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei, un appuntamento promosso da Icom. Quest’anno il tema è “I musei uniscono un mondo diviso”. A Firenze, in questa giornata, i musei civici e la fondazione Mus organizzano eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. La città si apre alle visite e alle attività, coinvolgendo il pubblico in momenti di scoperta e approfondimento delle proprie collezioni e mostre temporanee. È un’occasione per mettere in luce il ruolo dei musei nel collegare persone e storie diverse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui