Il 18 maggio è la Giornata internazionale dei musei | Firenze incontra le storie del mondo

Da lanazione.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio si celebra la Giornata internazionale dei musei, un appuntamento promosso da Icom. Quest’anno il tema è “I musei uniscono un mondo diviso”. A Firenze, in questa giornata, i musei civici e la fondazione Mus organizzano eventi e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale. La città si apre alle visite e alle attività, coinvolgendo il pubblico in momenti di scoperta e approfondimento delle proprie collezioni e mostre temporanee. È un’occasione per mettere in luce il ruolo dei musei nel collegare persone e storie diverse.

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Firenze, 18 maggio 2026 – Oggi, in occasione della Giornata internazionale dei musei promossa da Icom, il cui tema quest’anno è “I musei uniscono un mondo diviso”, i musei civici fiorentini e la fondazione Mus.e celebrano il valore del patrimonio come linguaggio universale grazie a un appuntamento speciale presso il museo Stefano Bardini.  Al museo Bardini di Firenze i mediatori del progetto Amir.  Oggi, le sale del "principe degli antiquari" si apriranno a una narrazione inedita nell'ambito del progetto Amir (Alleanze, Musei, Incontri, Relazioni), curato dalla rete museale tematica Musei di tutti e di Stazione Utopia e teso a proporre attività di mediazione culturale condotte da cittadini e cittadine con passato migratorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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