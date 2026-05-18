Igiene delle mani | la CRA di Tredozio vince il premio per il miglior poster

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una piccola struttura di Tredozio si è aggiudicata il premio per il miglior poster sull’igiene delle mani, superando trentuno concorrenti. La vittoria è stata annunciata durante un evento regionale dedicato alla promozione delle pratiche igieniche. Il poster premiato si è distinto per i criteri tecnici adottati, che hanno portato alla sua selezione come modello da seguire nella regione. La cerimonia ha riconosciuto l’efficacia comunicativa e la qualità grafica del lavoro vincente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Domande chiave Come ha fatto una piccola struttura di Tredozio a battere trentuno concorrenti?. Quali criteri tecnici hanno permesso al poster vincitore di diventare un modello regionale?. Perché coinvolgere direttamente gli ospiti ha cambiato il modo di prevenire i rischi?. Cosa distingue il progetto premiato dagli altri materiali prodotti dalle strutture romagnole?.? In Breve Concorso organizzato dall'Ausl Romagna tra trentuno enti sanitari del territorio romagnolo. Paola Ceccarelli e Mirco Tamagnini hanno gestito i saluti istituzionali a Cesena. Progetto vincitore destinato alla diffusione in tutte le CRA romagnole accreditate. Infermieri specialisti hanno illustrato le cinque aree della campagna mondiale OMS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

igiene delle mani la cra di tredozio vince il premio per il miglior poster
© Ameve.eu - Igiene delle mani: la CRA di Tredozio vince il premio per il miglior poster
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La sicurezza passa dalle mani: l'Ausl Romagna celebra la 18esima Giornata mondiale dell'igiene delle maniIn un mondo sanitario sempre più tecnologico, il gesto più semplice rimane quello più rivoluzionario per la salvaguardia della vita umana.

Leggi anche: Igiene delle mani: il 5 maggio le Aziende Sanitarie celebrano la Giornata mondiale

igiene delle mani laGiornata mondiale per l’igiene delle mani per contrastare il rischio di infezioniUn gesto semplice che salva milioni di vite. Simit: Insieme per migliorare la sicurezza delle cure. La prevenzione parte dagli adolescenti ... repubblica.it

igiene delle mani laIgiene delle mani e presidi sanitari: Fais lancia la campagna per ridurre il rischio infettivoIgiene delle mani e presidi sanitari monouso: la survey Fais evidenzia criticità nelle pratiche quotidiane e bisogno di supporto. nurse24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web