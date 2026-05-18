Igiene delle mani | la CRA di Tredozio vince il premio per il miglior poster
Una piccola struttura di Tredozio si è aggiudicata il premio per il miglior poster sull’igiene delle mani, superando trentuno concorrenti. La vittoria è stata annunciata durante un evento regionale dedicato alla promozione delle pratiche igieniche. Il poster premiato si è distinto per i criteri tecnici adottati, che hanno portato alla sua selezione come modello da seguire nella regione. La cerimonia ha riconosciuto l’efficacia comunicativa e la qualità grafica del lavoro vincente.
? Domande chiave Come ha fatto una piccola struttura di Tredozio a battere trentuno concorrenti?. Quali criteri tecnici hanno permesso al poster vincitore di diventare un modello regionale?. Perché coinvolgere direttamente gli ospiti ha cambiato il modo di prevenire i rischi?. Cosa distingue il progetto premiato dagli altri materiali prodotti dalle strutture romagnole?.? In Breve Concorso organizzato dall'Ausl Romagna tra trentuno enti sanitari del territorio romagnolo. Paola Ceccarelli e Mirco Tamagnini hanno gestito i saluti istituzionali a Cesena. Progetto vincitore destinato alla diffusione in tutte le CRA romagnole accreditate. Infermieri specialisti hanno illustrato le cinque aree della campagna mondiale OMS. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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