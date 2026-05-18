Igiene delle mani | la CRA di Tredozio vince il premio per il miglior poster

Una piccola struttura di Tredozio si è aggiudicata il premio per il miglior poster sull’igiene delle mani, superando trentuno concorrenti. La vittoria è stata annunciata durante un evento regionale dedicato alla promozione delle pratiche igieniche. Il poster premiato si è distinto per i criteri tecnici adottati, che hanno portato alla sua selezione come modello da seguire nella regione. La cerimonia ha riconosciuto l’efficacia comunicativa e la qualità grafica del lavoro vincente.

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