Ieri in Campania | oltre 200 presenti a festa abusiva due denunciati Festa Champions per il Napoli stende il Pisa e centra l’Europa

Ieri in Campania sono state segnalate due principali notizie: in un evento, più di 200 persone sono state trovate a partecipare a una festa abusiva, con due persone denunciate dalle forze dell’ordine. Nel calcio, il Napoli ha battuto il Pisa con un risultato che permette alla squadra di qualificarsi in Europa. A Avellino, si è tenuta una cerimonia per salutare Francesca Bellucci, riconosciuta figura nel settore della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano.

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