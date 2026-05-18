Ieri in Campania | oltre 200 presenti a festa abusiva due denunciati Festa Champions per il Napoli stende il Pisa e centra l’Europa
Ieri in Campania sono state segnalate due principali notizie: in un evento, più di 200 persone sono state trovate a partecipare a una festa abusiva, con due persone denunciate dalle forze dell’ordine. Nel calcio, il Napoli ha battuto il Pisa con un risultato che permette alla squadra di qualificarsi in Europa. A Avellino, si è tenuta una cerimonia per salutare Francesca Bellucci, riconosciuta figura nel settore della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, domenica 17 maggio 2026. Avellino -L’Irpinia dà l’ultimo saluto a Francesca Bellucci, figura straordinaria del mondo della montagna, della speleologia e dell’associazionismo campano. (LEGGI QUI) Benevento –La Polizia di Stato ha denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di un locale adibito a pubblico spettacolo per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. (LEGGI QUI) Caserta – Dopo l’esordio pubblico in piazza Andrea De Filippo, la campagna elettorale di “Viva Capodrise” prosegue nel segno del contatto diretto con i cittadini. Sabato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Tgr Rai Campania Pausa caffè contro il bullismo
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