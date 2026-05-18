I volontari della protezione civile Madonna dell’Assunta diventano piloti di droni
I volontari della protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta hanno iniziato a utilizzare droni per le loro attività. Questa novità riguarda tutti i membri del gruppo, che hanno completato un corso di formazione specifico. I droni saranno impiegati in operazioni di monitoraggio e sorveglianza del territorio, con l’obiettivo di migliorare le attività di prevenzione e intervento. La formazione ha permesso ai volontari di ottenere le certificazioni necessarie per pilotare i dispositivi.
I volontari della protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta da oggi sono anche piloti di droni. A conseguire l’abilitazione come piloti di droni da parte sono stati i volontari Giulia Del Re, Enzo Di Matteo, Giuseppe Cimini ed Enzo Dossi che hanno superato con esito. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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