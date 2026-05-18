I volontari della protezione civile Madonna dell’Assunta diventano piloti di droni

I volontari della protezione civile “Madonna dell’Assunta” di Casalbordino e Paglieta hanno iniziato a utilizzare droni per le loro attività. Questa novità riguarda tutti i membri del gruppo, che hanno completato un corso di formazione specifico. I droni saranno impiegati in operazioni di monitoraggio e sorveglianza del territorio, con l’obiettivo di migliorare le attività di prevenzione e intervento. La formazione ha permesso ai volontari di ottenere le certificazioni necessarie per pilotare i dispositivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui