I verdetti della Bundesliga | Stoccarda in Champions retrocesse StPauli e Heidenheim

Nell'ultima giornata di Bundesliga in Germania, sono stati annunciati i risultati finali della stagione. La squadra che si è qualificata per la Champions League è riuscita a conquistare la vittoria, mentre due squadre sono retrocesse. I match si sono svolti domenica, portando a conclusione un campionato che ha visto diverse squadre affrontare le ultime sfide stagionali. I verdetti sono stati comunicati ufficialmente e sono ora disponibili negli archivi ufficiali del torneo.

Amburgo (Germania) 18 maggio 2026 – Ultima giornata di Bundesliga in Germania e ultimi verdetti della stagione consegnati agli archivi in questo weekend di calcio. Come da tradizione si gioca tutto al sabato pomeriggio, nove partite in contemporanea per le decisioni definitive della stagione. In zona Champions non vince nessuno e allora è lo Stoccarda a strappare il quarto posto a Hoffenheim e Leverkusen, le quali disputeranno l' Europa League la prossima stagione. Centra l'obiettivo europeo anche il Friburgo, che sarà almeno in Conference League la prossima stagione, in attesa di giocare la finale di Istanbul contro l' Aston Villa. Vengono retrocesse invece l' Heidenheim e il St. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I verdetti della Bundesliga: Stoccarda in Champions, retrocesse St.Pauli e Heidenheim

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