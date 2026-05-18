I programmi TV di oggi 18 maggio 2026 | viaggio fiction e film

Oggi, 18 maggio 2026, vari programmi televisivi sono in programmazione sulle reti italiane. Su Rai 1 va in onda la puntata di “Ulisse”, mentre su Canale 5 viene trasmessa la serie “I Cesaroni”. Su Canale 20 è programmato il film “King Arthur: Il potere della spada”. Questi sono i principali contenuti che si possono seguire questa sera, con un mix di approfondimenti, commedie e produzioni cinematografiche.

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Guida ai programmi TV del 18 maggio 2026: “Ulisse” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5, “King Arthur: Il potere della spada” su Canale 20. La prima serata del 17 maggio 2026 offre su Rai 1 arriva Ulisse – Lucrezia Borgia, un viaggio storico guidato da Alberto Angela. Su Canale 5 torna I Cesaroni – Il ritorno, uno dei rientri più attesi della stagione. Italia 1 punta sull’azione con Attacco al potere 3, mentre Sky Cinema Collection propone il kolossal Interstellar, uno dei film più amati degli ultimi anni. Spazio anche alla satira e al gusto con Little Big Italy sul Nove. Rai 1 – Ulisse: il piacere della scoperta – Lucrezia Borgia, la realtà di un mito (21:25). 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 18 maggio 2026: viaggio, fiction e film ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Le notizie del giorno | 05 maggio 2026 - Pomeridiane Sullo stesso argomento I programmi TV di oggi 11 maggio 2026: viaggio, fiction e filmGuida ai programmi TV dell’11 maggio 2026: “Ulisse” su Rai 1, “I Cesaroni” su Canale 5 e “Il colore viola” su Iris La prima serata dell’11 maggio... I programmi TV di oggi 3 maggio 2026: fiction, soap e filmGuida ai programmi TV del 3 maggio 2026: “Roberta Valente” su Rai 1, “Racconto di una notte” Canale 5,”L’uomo del giorno dopo” su Iris La prima... I programmi TV di oggi 17 maggio 2026: film e talent show x.com Sito web minimalista dove puoi controllare quali film e programmi TV sono disponibili in quale regione reddit Stasera in TV, programmi e film di lunedì 11 maggio in prima serataAncora I Cesaroni su CANALE 5, mentre ritorna anche Alberto Angela sull'ammiraglia RAI. Nuovo show in onda su RAI 2. Ecco cosa c’è in TV stasera, lunedì 11 maggio 2026 ... money.it Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 17 maggioLe serie e i film in tv in prima e seconda serata. La guida tv completa di Rai, Mediaset ... msn.com