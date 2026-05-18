A Palermo, i giovani di Cantalupo hanno ricevuto un riconoscimento legato alla legalità. L'iniziativa si è concentrata sulla realizzazione di un progetto pratico ispirato dall’Articolo 48, che disciplina la partecipazione democratica. I coniugi Grassi, che hanno avuto un ruolo di esempio, sono stati citati come fonte di ispirazione dai bambini coinvolti. La premiazione ha condiviso il risultato di un percorso educativo volto a promuovere valori civici tra i più giovani.

? Domande chiave Come hanno trasformato l'Articolo 48 in un progetto pratico?. Chi sono i coniugi Grassi che hanno ispirato i bambini?. Perché il tema del suffragio femminile è stato il fulcro?. Come può questo successo cambiare la percezione della legalità locale?.? In Breve Docenti Barbara Castaldi e Marilena Monaco hanno guidato il percorso didattico.. Studio sull'Articolo 48 per celebrare 80 anni dal suffragio femminile.. Premiazione avvenuta a Palermo il 14 maggio scorso.. Progetto integra i valori costituzionali nelle materie curricolari dell'Istituto Colozzza Frosolone.. Le classi 2ª e 4ª della scuola primaria di Cantalupo nel Sannio hanno vinto il prestigioso concorso nazionale Pina e Grassi, portando l’Istituto Comprensivo Colozzza Frosolone sul podio della legalità a Palermo il 14 maggio scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - I piccoli di Cantalupo vincono a Palermo il premio sulla legalità

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