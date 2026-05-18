I Mondiali 2026 su DAZN | 104 partite live show esclusivi e funzioni con l'intelligenza artificiale
DaZN ha annunciato che trasmetterà tutte le partite del Mondiale 2026, con un totale di 104 incontri in diretta. La piattaforma offrirà anche show esclusivi e nuove funzioni interattive, alcune delle quali sfruttano l’intelligenza artificiale e saranno disponibili tramite app dedicate ai tifosi. La copertura sarà completa, con contenuti live durante tutta la giornata, puntando a coinvolgere gli spettatori con strumenti innovativi. La trasmissione sarà accessibile attraverso varie piattaforme digitali e dispositivi compatibili.
DAZN trasmetterà l’intero Mondiale 2026 con contenuti live tutto il giorno, nuove funzioni interattive e strumenti Ai direttamente in app dedicati ai tifosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Mondiale 2026 su DAZN: tutte le 104 partite in esclusiva streaming
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