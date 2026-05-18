I modelli disegnati dagli studenti sfilano in passerella a Villa Ghirlanda

A Villa Ghirlanda Silva, gli studenti hanno presentato i loro modelli durante una sfilata. Le creazioni sono state esposte in un contesto che ha visto coinvolti diversi istituti e artisti. La manifestazione si è svolta in una location storica, con i partecipanti che hanno mostrato le loro idee attraverso le collezioni create. L'evento ha attirato pubblico e addetti ai lavori, offrendo uno sguardo sulle proposte di moda realizzate dai giovani.

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Sogni di moda nella cornice di Villa Ghirlanda Silva. Scuole e artisti hanno messo in scena, nell’ambito della rassegna Ville Aperte, un evento unico che ha intrecciato formazione, poesia e moda grazie alla creatività di Gilda Murgia, artista di Cinisello nota per la sua intensa produzione pittorica, Lucia Audia Luce, poetessa che ha dato voce alle emozioni delle opere attraverso versi ispirati, scritti appositamente per ciascun dipinto. Oltre al percorso visivo coinvolgente, arricchito dalla dimensione narrativa e sensoriale e da una sfilata di abiti, disegnati e realizzati dagli studenti del corso di moda della scuola Montale, indossati da modelle valorizzate dal talento degli allievi della scuola Mazzini, corso di estetica e acconciatura, che si sono occupati del trucco e parrucco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I modelli disegnati dagli studenti sfilano in passerella a Villa Ghirlanda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Edufest, tre giornate a Villa Ghirlanda con Recalcati e MorelliPer il terzo anno consecutivo, Villa Ghirlanda ospiterà Edufest, il più grande festival italiano dedicato all’educazione. Leggi anche: Tacchi a zampe di gallina e giacche gonfiabili. Eleganti assurdità sfilano in passerella