I migliori film d’azione coreani di questi ultimi anni sono tutti in streaming

Negli ultimi anni, i film d’azione coreani sono diventati facilmente accessibili online, disponibili per lo streaming. In passato, per vederli bisognava partecipare a eventi come il Far East Film Festival o il Florence Korea Film Fest, che si concentrano sul cinema asiatico, oppure frequentare le grandi rassegne internazionali come Venezia, Cannes e Busan. Questi eventi rappresentavano le poche occasioni di visione delle produzioni coreane prima che la possibilità di guardarle in streaming si diffondesse ampiamente.

Fino a qualche anno fa, l’unico modo per assistere a una rassegna di film coreani erano gli eventi cinematografici come il Far East Film Festival e il Florence Korea Film Fest – specializzati in cinema asiatico – oppure le grandi kermesse internazionali come Venezia, Cannes e Busan. Oggi, invece, anche le piattaforme di streaming mainstream come Netflix e Prime Video accolgono nelle loro librerie decine di titoli provenienti dalla Corea del Sud, insieme a canali specializzati come Far East Channel, Rakuten Viki e Kocowa. A maggio, i K-movie raggiungono un altro traguardo: Italia 1 ha inaugurato la sua prima rassegna di K-cinema d’azione che,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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