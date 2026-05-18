I libri scelti da Internazionale
Durante i lockdown dovuti alla pandemia del 2020 Beatriz Serrano (Madrid, 1989) ha cominciato a scrivere il suo primo romanzo. “Mi è venuta in mente la scena finale e poiché mi è sempre riuscito più difficile trovare i finali ho pensato che potevo cominciare il racconto da lì”, spiega la giornalista a proposito della genesi di Lo scontento. Il romanzo racconta la vita di Marisa, una giovane professionista con un buon posto in un’agenzia pubblicitaria che sogna di poter abbandonare per sempre un sistema lavorativo che riesce a sopportare solo grazie ad ansiolitici e bicchieri di vino. Serrano, che nel corso della sua vita lavorativa ha fatto la spola tra nuovi media digitali, agenzie pubblicitarie, uffici stampa e testate tradizionali, sostiene però che il suo libro abbia poco di autobiografico. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg
Insieme al Salone Internazionale del Libro torna il Salotto delL'Indice dei Libri del Mese, una serie di incontri letterari nella splendida cornice del DOMORI. Quest’anno, il venerdì sarà dedicato ai nostri autori: alle 18, Fabrizio Dardo (Al servizio di Cavour, - Facebook facebook
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L'odyssia di Nolan e questa stupida polemica reddit
Libri estate 2026: i 12 titoli da mettere in valigia scelti dalle classifiche di venditaLibri estate 2026: 12 titoli scelti dalle classifiche di vendita. Carrère, Ammaniti, de Giovanni, Auci, Pulixi, Mencarelli, Pitzorno, Stockett, Brown, McEwan, Tommaso Martinelli. lifestyleblog.it