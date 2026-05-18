i libri scelti da internazionale

Durante i lockdown dovuti alla pandemia del 2020 Beatriz Serrano (Madrid, 1989) ha cominciato a scrivere il suo primo romanzo. “Mi è venuta in mente la scena finale e poiché mi è sempre riuscito più difficile trovare i finali ho pensato che potevo cominciare il racconto da lì”, spiega la giornalista a proposito della genesi di Lo scontento. Il romanzo racconta la vita di Marisa, una giovane professionista con un buon posto in un’agenzia pubblicitaria che sogna di poter abbandonare per sempre un sistema lavorativo che riesce a sopportare solo grazie ad ansiolitici e bicchieri di vino. Serrano, che nel corso della sua vita lavorativa ha fatto la spola tra nuovi media digitali, agenzie pubblicitarie, uffici stampa e testate tradizionali, sostiene però che il suo libro abbia poco di autobiografico. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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