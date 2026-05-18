I ladri spaccano le porte rubano e sporcano di sangue | chiusa scuola di infanzia
Una scuola dell'infanzia è stata chiusa dopo un episodio di furto avvenuto durante la notte. I ladri hanno forzato alcune porte per entrare negli ambienti scolastici, portando via oggetti e danneggiando le strutture. Durante l’accesso, sono state trovate tracce di sangue, che hanno portato gli investigatori a intervenire sul posto. La scuola rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni delle autorità competenti e le forze dell’ordine continuano le indagini per identificare i responsabili.
Hanno spaccato le porte della scuola e sono entrati dentro per rubare, lasciando dietro di loro anche tracce di sangue. È quanto accaduto a Cavenago di Brianza dove ignoti si sono introdotti nella scuola dell'infanzia di via Alessandro Manzoni. Il fattoNottetempo ignoti hanno spaccato le porte. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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