I giovedì dell' anima | i professionisti delle discipline olistiche si ritrovano a Corte San Ruffillo

Ogni giovedì, i professionisti delle discipline olistiche si riuniscono presso un centro situato nelle colline dell'Appennino romagnolo. Durante queste sessioni, si svolgono attività e incontri dedicati al benessere, in un ambiente immerso nella natura. La piscina del centro riflette i mutamenti del cielo, mentre l’aria si alleggerisce e il corpo si rilassa. Questi momenti sono dedicati a pratiche e condivisioni che coinvolgono chi cerca un equilibrio tra mente e corpo.

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