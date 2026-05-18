I giovedì dell' anima | i professionisti delle discipline olistiche si ritrovano a Corte San Ruffillo

Da forlitoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni giovedì, i professionisti delle discipline olistiche si riuniscono presso un centro situato nelle colline dell'Appennino romagnolo. Durante queste sessioni, si svolgono attività e incontri dedicati al benessere, in un ambiente immerso nella natura. La piscina del centro riflette i mutamenti del cielo, mentre l’aria si alleggerisce e il corpo si rilassa. Questi momenti sono dedicati a pratiche e condivisioni che coinvolgono chi cerca un equilibrio tra mente e corpo.

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C'è un'ora del giovedì in cui le colline dell'Appennino romagnolo sembrano fermarsi. L'acqua della piscina riflette un cielo che cambia colore, l'aria si fa più leggera, il corpo comincia a ricordare com'è stare bene davvero. È in quell'ora che nasce «I Giovedì dell'Anima», il ciclo di serate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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