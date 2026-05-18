I giorni di maggio degli anni ’70 | incontro su Impastato Moro e Giorgiana Masi
Si è tenuto recentemente un incontro dedicato agli anni Settanta, un periodo caratterizzato da tensioni sociali, repressione e intense lotte politiche. Tra i temi trattati, sono stati ricordati i momenti legati alla figura di un attivista ucciso, alle vicende di un politico assassinato e alla tragica scomparsa di una studentessa durante una manifestazione. L’evento ha ripercorso alcuni episodi significativi di quegli anni, offrendo uno sguardo sulla memoria collettiva legata a quegli eventi.
BRINDISI – Un viaggio nella memoria collettiva degli anni Settanta, tra tensioni sociali, repressione, lotte politiche e figure simbolo della storia italiana contemporanea. Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18, presso l’ex Convento di Santa Chiara, in via Santa Chiara 2, nei pressi del Duomo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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Ponte Garibaldi. Giorgiana. [Roma, 12 maggio 2026] . #giorgianamasi #pontegaribaldi - Facebook facebook
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