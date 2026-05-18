I giorni di maggio degli anni ’70 | incontro su Impastato Moro e Giorgiana Masi

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto recentemente un incontro dedicato agli anni Settanta, un periodo caratterizzato da tensioni sociali, repressione e intense lotte politiche. Tra i temi trattati, sono stati ricordati i momenti legati alla figura di un attivista ucciso, alle vicende di un politico assassinato e alla tragica scomparsa di una studentessa durante una manifestazione. L’evento ha ripercorso alcuni episodi significativi di quegli anni, offrendo uno sguardo sulla memoria collettiva legata a quegli eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

BRINDISI – Un viaggio nella memoria collettiva degli anni Settanta, tra tensioni sociali, repressione, lotte politiche e figure simbolo della storia italiana contemporanea. Si terrà mercoledì 20 maggio alle ore 18, presso l’ex Convento di Santa Chiara, in via Santa Chiara 2, nei pressi del Duomo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Peppino Impastato: la verità che la mafia voleva cancellare

Video Peppino Impastato: la verità che la mafia voleva cancellare

Sullo stesso argomento

Accadde oggi: 9 maggio, la tragica fatalità di Aldo Moro e Peppino ImpastatoEra un maggio degli Anni di Piombo, scosso da due eventi terribili, simili e improvvisi: l’uccisione di Peppino Impastato, per mano della mafia, e il...

Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa OggiIl 9 maggio 1978 il corpo esanime di Aldo Moro venne rinvenuto nel bagagliaio di una Renault 4.

Giorgiana Masi: ‘Dalle leggi di emergenza a un delitto impunito’. Dibattito con V. Vecellio, P. Mastrantoni, G. Rippa, moderato da M. LemboMartedì 12 maggio, presso la sede del Partito Radicale in Via di Torre Argentina 76 a Roma, si è tenuto il dibattito pubblico Giorgiana Masi, dalle leggi di emergenza a un delitto impunito(trasmesso ... agenziaradicale.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web