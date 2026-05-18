I giorni di maggio degli anni ’70 | incontro su Impastato Moro e Giorgiana Masi

Si è tenuto recentemente un incontro dedicato agli anni Settanta, un periodo caratterizzato da tensioni sociali, repressione e intense lotte politiche. Tra i temi trattati, sono stati ricordati i momenti legati alla figura di un attivista ucciso, alle vicende di un politico assassinato e alla tragica scomparsa di una studentessa durante una manifestazione. L’evento ha ripercorso alcuni episodi significativi di quegli anni, offrendo uno sguardo sulla memoria collettiva legata a quegli eventi.

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