I giornali studenteschi continuano a essere presenti nelle scuole italiane, sia in formato cartaceo che digitale. Questi spazi offrono agli studenti la possibilità di esprimere le proprie opinioni, di raccontare eventi scolastici e di approfondire temi di attualità. Sono attivi in diverse realtà scolastiche e vengono pubblicati con regolarità, spesso grazie all’impegno di studenti e insegnanti. La loro presenza rappresenta un punto di riferimento per le attività di informazione e di confronto all’interno degli ambienti scolastici.

Sia quelli di carta che in nuovi formati; e fanno un lavoro importante nelle scuole italiane, anche se non sempre incoraggiato Ogni mese, al liceo scientifico Righi di Bologna, più di duecento studenti spendono un euro per comprare il Sottobanco, una rivista cartacea di 47 pagine prodotta, stampata e distribuita dai loro compagni di scuola. Il giornale nella sua forma attuale esiste dal 2022, ma è l’ultimo di una lunga lista di testate che hanno raccontato quel liceo dagli anni Ottanta in poi: oggi ci scrive una trentina di studenti. È proprio quel tipo di giornale che molti ricorderanno dagli anni delle scuole superiori: un prodotto amatoriale, con articoli di opinione e attualità scritti con l’entusiasmo e l’ingenuità degli adolescenti, pieno di vignette, barzellette, poesie e racconti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I giornalini studenteschi resistono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pistoia: 97 progetti studenteschi al Giardino delle Invenzioni? Cosa scoprirai Cosa hanno inventato 97 studenti pistoiesi per il futuro? Come influenzerà ChatGPT il dibattito tra filosofia e tecnologia? Chi sono...

Atletica Team Piceno: trionfo con 3 ori ai Giochi StudenteschiTre medaglie d’oro e tre passaggi diretti alle finali nazionali segnano il successo dell’Atletica Team Piceno ai Giochi Sportivi Studenteschi.