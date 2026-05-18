I giapponesi | presentazione del quaderno Oltre la macchina al liceo classico

Venerdì 22 maggio alle 17.30 si svolgerà nell’aula magna del liceo classico di Pescara la presentazione del primo numero del quaderno intitolato “I Giapponesi”. L’evento riguarda l’edizione uscita tra gennaio e aprile 2026 e coinvolge studenti, docenti e pubblico interessato. La serata prevede un momento di confronto e approfondimento sulla pubblicazione, che si focalizza su tematiche legate alla cultura e alla società giapponese.

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