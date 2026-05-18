I giapponesi | presentazione del quaderno Oltre la macchina al liceo classico
Venerdì 22 maggio alle 17.30 si svolgerà nell’aula magna del liceo classico di Pescara la presentazione del primo numero del quaderno intitolato “I Giapponesi”. L’evento riguarda l’edizione uscita tra gennaio e aprile 2026 e coinvolge studenti, docenti e pubblico interessato. La serata prevede un momento di confronto e approfondimento sulla pubblicazione, che si focalizza su tematiche legate alla cultura e alla società giapponese.
Venerdì 22 maggio si terrà, alle ore 17.30, nell’aula magna del liceo classico “G. D’Annunzio” di Pescara la presentazione del primo numero del quaderno “i Giapponesi”, edizione gennaioaprile 2026.Titolo dell’uscita del primo numero è “Oltre la macchina. Voci per la difesa dell'umano".L’evento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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