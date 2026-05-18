I genitori si fidano degli insegnanti? Solo il 26,1% ritiene che i docenti scarichino troppe responsabilità educative sulle famiglie

Secondo un sondaggio recente, solo il 26,1% dei genitori pensa che gli insegnanti attribuiscano troppo peso alle responsabilità educative delle famiglie. Nonostante le notizie di episodi di aggressione o tensioni tra personale scolastico e genitori, i dati mostrano una percezione generalmente positiva nei confronti del ruolo degli insegnanti. La maggior parte dei genitori si fida delle capacità degli insegnanti di gestire l’educazione dei propri figli, anche se le narrazioni quotidiane spesso evidenziano situazioni di conflitto.

Le cronache raccontano spesso di aggressioni o incomprensioni, eppure la realtà scolastica italiana svela una dinamica profondamente diversa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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