Le dichiarazioni di un esponente politico riguardanti i recenti fatti di Modena stanno suscitando reazioni diverse all’interno della destra. Alcuni osservatori evidenziano che il cittadino coinvolto, di origini italiane, non ha precedenti penali legati a reati terroristici. La situazione ha portato a commenti contrastanti tra chi sostiene una linea più dura e chi, invece, invita a evitare giudizi affrettati. La discussione si focalizza su come interpretare i fatti e i profili delle persone coinvolte.

C'è chi sta facendo notare che Salim El Koudri è italiano e non ha precedenti per terrorismo, contraddicendo il leader della Lega Il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini ha commentato più volte quanto accaduto a Modena sabato scorso, quando Salim El Koudri, 31enne nato in provincia di Bergamo da genitori marocchini, ha investito con un’auto diverse persone in una via del centro. Quattro di queste sono in gravi condizioni. Lo scopo di Salvini era sfruttare il fatto di cronaca in chiave anti-immigrazione, e non è una novità: la novità è che alcuni esponenti della coalizione di destra, soprattutto di Forza Italia, hanno fatto notare che El Koudri è italiano, prendendo di fatto le distanze dalle dichiarazioni di Salvini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - I commenti di Salvini sui fatti di Modena stanno dividendo la destra

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