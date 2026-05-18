I Cesaroni - Il ritorno le anticipazioni della puntata del 18 maggio

Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie televisiva, ripresa dopo oltre un decennio di assenza. La trama si concentra su eventi che coinvolgono i personaggi principali e si sviluppa attraverso varie vicende personali e familiari. La puntata, prevista in prima serata, promette di approfondire alcuni aspetti delle storie dei protagonisti e di introdurre nuovi elementi che arricchiscono la narrazione. La trasmissione si inserisce nel palinsesto come un ritorno atteso dai fan della serie.

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Nuovo appuntamento, oggi lunedì 18 maggio, con I Cesaroni - Il Ritorno, la settima stagione della fortunata fiction Mediaset a 12 anni dalla conclusione dell'ultima, andata in onda su Canale 5 tra il settembre e il novembre 2014. Un successo di pubblico, con 2.470.000 spettatori e uno share del 14.5% la settimana scorsa, ancora in lieve calo rispetto alla puntata precedente. Anche stasera, la serie andrà in onda con un solo episodio, così da diluire maggiormente la storia e puntare sull'effetto-attesa. La regia di Claudio Amendola riporta la storia nel cuore della Garbatella, tra volti nuovi e vecchi equilibri. Mimmo è diventato insegnante di sostegno, Stefania guida la scuola da preside, Giulio resta il punto fermo della bottiglieria con Walter al suo fianco, mentre Rudi lavora nel plesso scolastico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I CESARONI IL RITORNO - ANTICIPAZIONI EPISODIO CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 SU CANALE 5 Sullo stesso argomento I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 4 maggioStasera cambiano le regole: verrà trasmesso un solo episodio della fiction, ritornata sul piccolo schermo dopo più di 10 anni. I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie... Noi che proviamo a riprenderci da questa scena La quinta puntata de #ICesaroni - Il ritorno è disponibile in streaming su Mediaset Infinity x.com I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggioScopri le anticipazioni della puntata del 18 maggio de I Cesaroni - Il ritorno, ecco cosa succederà alla Garbatella nella puntata di stasera. gazzetta.it Quale film ti sorprenderebbe se scoprissi che qualcuno non l'ha mai visto? reddit I Cesaroni - Il ritorno, stasera in tv la sesta puntata: le anticipazioniCanale 5 trasmette un nuov episodio della serie, che riporta al centro soprattutto il malessere emotivo di Marco ... today.it