I Cesaroni - Il ritorno le anticipazioni della puntata del 18 maggio
Questa sera su Canale 5 va in onda una nuova puntata della serie televisiva, ripresa dopo oltre un decennio di assenza. La trama si concentra su eventi che coinvolgono i personaggi principali e si sviluppa attraverso varie vicende personali e familiari. La puntata, prevista in prima serata, promette di approfondire alcuni aspetti delle storie dei protagonisti e di introdurre nuovi elementi che arricchiscono la narrazione. La trasmissione si inserisce nel palinsesto come un ritorno atteso dai fan della serie.
Nuovo appuntamento, oggi lunedì 18 maggio, con I Cesaroni - Il Ritorno, la settima stagione della fortunata fiction Mediaset a 12 anni dalla conclusione dell'ultima, andata in onda su Canale 5 tra il settembre e il novembre 2014. Un successo di pubblico, con 2.470.000 spettatori e uno share del 14.5% la settimana scorsa, ancora in lieve calo rispetto alla puntata precedente. Anche stasera, la serie andrà in onda con un solo episodio, così da diluire maggiormente la storia e puntare sull'effetto-attesa. La regia di Claudio Amendola riporta la storia nel cuore della Garbatella, tra volti nuovi e vecchi equilibri. Mimmo è diventato insegnante di sostegno, Stefania guida la scuola da preside, Giulio resta il punto fermo della bottiglieria con Walter al suo fianco, mentre Rudi lavora nel plesso scolastico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
I CESARONI IL RITORNO - ANTICIPAZIONI EPISODIO CHE ANDRÀ IN ONDA LUNEDÌ 11 MAGGIO 2026 SU CANALE 5
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