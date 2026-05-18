Marcello Sacchetta risponde a Peparini: “Coreografia copiata? Il riferimento che dice lui nemmeno me lo ricordo” Barbareschi attacca Ranucci: “Fa fatica a dire che dopo il suo programma c’è il nostro. Stai attento!” DM LIVE24: 25 SETTEMBRE 2014. LA PALOMBELLI, LE MUTANDE E LA DISCOTECA – LA MINETTI E LE ‘BOTTE E VIA’ – IGT: CASTING A RIMINI DM LIVE24: 18 GIUGNO 2014. NICOLE MINETTI NON E’ INCINTA DI D’ALESSIO JR, GABIBBO-BALOTELLI A PAPERISSIMA SPRINT Ci sono ruoli che segnano le carriere degli interpreti e quello di Giulio Cesaroni è stato un unicum per Claudio Amendola. Che lo ha interpretato con slancio e affetto fin dall’inizio, vent’anni fa, e che ha fortemente voluto mettere in piedi il revival, arrivando anche a dirigerne i 12 episodi da 55 minuti circa ciascuno con un ciak dedicato all’amico scomparso Antonello Fassari. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni decimo episodio di lunedì 25 maggio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Cesaroni 7, Claudio Amendola si commuove ricordando Antonello Fassari

Sullo stesso argomento

I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni ottavo episodio di lunedì 11 maggio 2026© US Mediaset / Fabrizio de BlasioCi sono ruoli che segnano le carriere degli interpreti e quello di Giulio Cesaroni è stato un unicum per Claudio...

Leggi anche: I Cesaroni – Il Ritorno, anticipazioni nono episodio di lunedì 18 maggio 2026

I Cesaroni - Il ritorno, anticipazioni stasera 18 maggio 2026: Marco in crisi, Virginia verso la verità, Stefania innamorata di Giulio x.com

I Cesaroni - Il ritorno : l'ennesimo tradimento di Marco ha rovinato il personaggioNel nono episodio della fiction di Canale 5 Marco è costretto a fare i conti con il rimorso di aver tradito Virginia con Eva, ma se vuotasse il sacco lo farebbe più per lei o per lui? vanityfair.it

I Cesaroni - Il ritorno, le anticipazioni della puntata del 18 maggioScopri le anticipazioni della puntata del 18 maggio de I Cesaroni - Il ritorno, ecco cosa succederà alla Garbatella nella puntata di stasera. gazzetta.it

Nel primo trimestre 2026 Valsoia S.p.A. ha registrato Ricavi di Vendita per 24,7 milioni di Euro rispetto a 24,2 milioni di Euro del pari periodo 2025. reddit