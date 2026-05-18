I Cavalieri tornano vincitori | Parma ko E ora possono tentare il salto in serie A Elite

I Cavalieri Union hanno ottenuto una vittoria sul campo di Parma, con il punteggio di 33-28, nella partita valida per il campionato di rugby. La squadra ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Marani, Sorio, Pagliarini e Manfrini, con l’ingresso di Bianconcini al 40’. La sfida si è conclusa con un successo importante per i Cavalieri, che ora puntano a migliorare la propria posizione in classifica e a cercare la promozione in serie A Elite.

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