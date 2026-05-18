I Cavalieri tornano vincitori | Parma ko E ora possono tentare il salto in serie A Elite

Da sport.quotidiano.net 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I Cavalieri Union hanno ottenuto una vittoria sul campo di Parma, con il punteggio di 33-28, nella partita valida per il campionato di rugby. La squadra ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Marani, Sorio, Pagliarini e Manfrini, con l’ingresso di Bianconcini al 40’. La sfida si è conclusa con un successo importante per i Cavalieri, che ora puntano a migliorare la propria posizione in classifica e a cercare la promozione in serie A Elite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Rugby Parma 28 Cavalieri Union 33 RUGBY PARMA: Marani, Sorio, Pagliarini, Manfrini, Busetto (40’ Bianconcini), Paternieri M. (45’ Degli Antoni), Colla, Manni (11’ Balestrieri), Adorni, Pop (69’ Gerosa), Sharku (45’ Caselli), Mordacci, Kakaliashvili (63’ Morelli), Gosa (45’ Nisica), Alcantara (45’ Calì); All. Frati F., Prestera, Frati M. CAVALIERI UNION: Castellana (73’ Dalla Porta, 76’ Ristic), Cella, Marioni (48’ Dabizzi), Pancini, Fondi (62’ Trivilino), Puglia, Bencini, Morelli, Facchini, Righini, Mardegan, Casciello (59’ Calizzano), Giagnoni (69’ Dardi), Di Leo (58’ Tizzi), Rudalli (68’ Sansone); All. Chiesa, Lunardi. Arbitro: Lorenzo Pedezzi (BS). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

i cavalieri tornano vincitori parma ko e ora possono tentare il salto in serie a elite
© Sport.quotidiano.net - I Cavalieri tornano vincitori: Parma ko. E ora possono tentare il salto in serie A Elite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Entusiasmo Cavalieri. Ora la sfida contro Parma

Hojlund ko per il Milan: ecco come sta ora e cosa filtra per il ParmaRasmus Hojlund è stato assente contro il Milan per febbre alta: il centravanti danese del Napoli è stato colpito da un virus influenzale nella notte...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web