I Cavalieri tornano vincitori | Parma ko E ora possono tentare il salto in serie A Elite
I Cavalieri Union hanno ottenuto una vittoria sul campo di Parma, con il punteggio di 33-28, nella partita valida per il campionato di rugby. La squadra ha visto in campo diversi giocatori, tra cui Marani, Sorio, Pagliarini e Manfrini, con l’ingresso di Bianconcini al 40’. La sfida si è conclusa con un successo importante per i Cavalieri, che ora puntano a migliorare la propria posizione in classifica e a cercare la promozione in serie A Elite.
Rugby Parma 28 Cavalieri Union 33 RUGBY PARMA: Marani, Sorio, Pagliarini, Manfrini, Busetto (40’ Bianconcini), Paternieri M. (45’ Degli Antoni), Colla, Manni (11’ Balestrieri), Adorni, Pop (69’ Gerosa), Sharku (45’ Caselli), Mordacci, Kakaliashvili (63’ Morelli), Gosa (45’ Nisica), Alcantara (45’ Calì); All. Frati F., Prestera, Frati M. CAVALIERI UNION: Castellana (73’ Dalla Porta, 76’ Ristic), Cella, Marioni (48’ Dabizzi), Pancini, Fondi (62’ Trivilino), Puglia, Bencini, Morelli, Facchini, Righini, Mardegan, Casciello (59’ Calizzano), Giagnoni (69’ Dardi), Di Leo (58’ Tizzi), Rudalli (68’ Sansone); All. Chiesa, Lunardi. Arbitro: Lorenzo Pedezzi (BS). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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