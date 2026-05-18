I campionati italiani di orienteering per le vie del centro di Pisa
Nel centro di Pisa si terranno i Campionati italiani di orienteering nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. La manifestazione prevede gare individuali e a staffetta, tutte concentrate nelle vie del centro storico della città. L'evento coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La competizione si svolgerà in un'area urbana caratterizzata da strade, piazze e vicoli, pensata per testare le capacità di orientamento dei partecipanti.
Pisa ospiterà i Campionati italiani sprint di orientamento, prova individuale e a staffetta, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. La manifestazione porterà nel centro storico cittadino atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero per due giornate dedicate alla disciplina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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