I campionati italiani di orienteering per le vie del centro di Pisa

Da pisatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Pisa si terranno i Campionati italiani di orienteering nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. La manifestazione prevede gare individuali e a staffetta, tutte concentrate nelle vie del centro storico della città. L'evento coinvolgerà atleti provenienti da diverse regioni italiane e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti. La competizione si svolgerà in un'area urbana caratterizzata da strade, piazze e vicoli, pensata per testare le capacità di orientamento dei partecipanti.

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Pisa ospiterà i Campionati italiani sprint di orientamento, prova individuale e a staffetta, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio 2026. La manifestazione porterà nel centro storico cittadino atleti provenienti da tutta Italia e dall'estero per due giornate dedicate alla disciplina. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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