I 5 sub morti alle Maldive e le due autorizzazioni mancanti per l’immersione
Il 14 maggio cinque sub sono morti nelle acque di una grotta alle Maldive. Tre di loro avevano ottenuto i permessi necessari per l’immersione, validi dal 3 al 17 maggio, in sei diversi atolli, incluso quello di Vaavu. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e analizzando la documentazione relativa ai permessi rilasciati. La vicenda ha suscitato attenzione sulla regolamentazione delle immersioni e sulle procedure di autorizzazione nelle zone interessate.
Tre dei 5 sub morti il 14 maggio nelle acque della grotta di Alimathaa alle Maldive avevano permessi per l’immersione dal 3 al 17 maggio, in sei atolli diversi, fra cui quello di Vaavu. Nelle autorizzazioni ci sono la Duke of York e le attrezzature. La loro ricerca, come conferma un documento che risale allo scorso febbraio, si svolgeva tra 0 e 50 metri di profondità. Le grotte arrivano a 60 metri, ma l’ingresso è a 47. Mohamed Hussain Shareef, portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Muizzu, lo dice oggi al Corriere della Sera parlando della morte di Monica Montefalcone, 51 anni, docente in Ecologia all’ateneo di Genova, di sua figlia... 🔗 Leggi su Open.online
come al solito la morte dei alle non è colpa di nessuno. I morti purtroppo non parlano
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