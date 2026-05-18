I 5 sub morti alle Maldive e le due autorizzazioni mancanti per l’immersione

Il 14 maggio cinque sub sono morti nelle acque di una grotta alle Maldive. Tre di loro avevano ottenuto i permessi necessari per l’immersione, validi dal 3 al 17 maggio, in sei diversi atolli, incluso quello di Vaavu. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente e analizzando la documentazione relativa ai permessi rilasciati. La vicenda ha suscitato attenzione sulla regolamentazione delle immersioni e sulle procedure di autorizzazione nelle zone interessate.

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