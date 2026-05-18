I 100 anni indimenticabili del Napoli alla Canottieri si presenta il libro di Gianfranco Coppola

Domani, martedì 19 maggio alle 17.30, presso la Canottieri Napoli si terrà la presentazione del libro scritto da Gianfranco Coppola, dedicato ai cento anni della squadra di calcio locale. L’evento prevede l’intervento dell’autore e la partecipazione di alcuni ospiti, con l’obiettivo di ripercorrere le tappe più significative della storia del club. La manifestazione si svolge in un ambiente che ha accompagnato le vicende sportive e sociali della città nel corso di un secolo.

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Domani, martedì 19 maggio alle 17.30, la Canottieri Napoli ospita la presentazione del libro di Gianfranco Coppola “Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali”: con questa idea innovativa il giornalista Rai porta in libreria un volume dedicato agli appassionati di calcio e ai tifosi del Napoli, in occasione del centenario del club del prossimo agosto. “Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali”. Sempre dal 19 maggio,, il volume sarà disponibile per l’acquisto nelle librerie della Campania e sul web, nei bookstore più conosciuti.... 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Lo sport e la Costituzione italiana”, alla Canottieri Napoli si presenta il libro di Flavio D’AmbrosiSarà presentato il 28 aprile alle ore 15 nel salone de Gaudio del Circolo Canottieri Napoli il libro “Lo sport e la Costituzione italiana” di Flavio... LIBRI - Indimenticabili – I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali di Gianfranco Coppola, la presentazione al Circolo CanottieriIl racconto di 100 anni di storia del Napoli attraverso le amichevoli internazionali degli azzurri. Con questa idea innovativa Gianfranco Coppola porta in libreria un volume dedicato agli appassionati ... napolimagazine.com LIBRI - Indimenticabili - I cento anni del Napoli raccontati con le storie delle amichevoli internazionali di Gianfranco Coppola, presentazione martedì 19 maggio al ...Il racconto di 100 anni di storia del Napoli attraverso le amichevoli internazionali degli azzurri. Con questa idea innovativa Gianfranco Coppola porta in libreria un volume dedicato agli appassionati ... napolimagazine.com