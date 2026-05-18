Horizon One si presenta come un incubatore che mira a cambiare il modo in cui vengono organizzati e gestiti i terapisti manuali nel paese. La sua attività si concentra sulla creazione di un sistema più stabile e strutturato, cercando di ridurre le incertezze legate alle agende vuote e alle poche conferme di appuntamenti. L’approccio si basa sulla volontà di offrire un supporto più solido a professionisti che spesso si affidano esclusivamente al passaparola per ottenere clienti.

L’agenda che non si riempie mai davvero. Il mese buono che non compensa quello vuoto. La dipendenza da un passaparola generoso quando va bene, crudele quando si ferma. E sullo sfondo, silenziosa ma costante, la domanda che nessuno ama formulare ad alta voce: sto sbagliando qualcosa io, o è il sistema che non funziona? Ed è proprio per questo che nasce il primo incubatore di crescita e sviluppo in Italia per terapisti manuali, Horizon One. Horizon One nasce per aiutare una categoria professionale lasciata sola. In Italia ci sono decine di migliaia di terapisti manuali — fisioterapisti, osteopati, massoterapisti, operatori del benessere — che ogni giorno lavorano con competenza e dedizione per migliorare la qualità di vita dei loro pazienti. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Horizon One, l’incubatore che rivoluziona il settore dei terapisti manuali italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

"Vivenda Green": nasce la divisione che rivoluziona il settore delle pulizie fra Intelligenza Artificiale, economia circolare e valore umanoPer il settore delle pulizie professionali si apre una nuova era dove tecnologia, Intelligenza Artificiale e capitale umano trovano la giusta sintesi...

USA: l’Europa è un incubatore di minacce e bersaglio dei terroristi? Cosa scoprirai Quali nuove categorie di terroristi minacciano ora la sicurezza europea? Come influiscono i flussi migratori sulla capacità di...