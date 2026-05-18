ho un altro anno di contratto penso al futuro

Durante una conferenza stampa, un calciatore ha dichiarato di avere un contratto in corso che scadrà tra un anno e ha affermato di voler riflettere sul suo futuro, senza fornire dettagli aggiuntivi. Ha specificato di essere un professionista e di considerare attentamente i prossimi mesi, senza menzionare eventuali trattative o decisioni già prese. La sua risposta è arrivata in risposta a una domanda riguardante le sue intenzioni future nel contesto della sua carriera sportiva.

"Io sono un professionista. Ho un contratto per un altro anno. Per questo penso al prossimo anno". Così Oscar Hiljemark ha risposto in conferenza stampa alla domanda relativa al suo futuro. L’allenatore nerazzurro ha ribadito così il fatto che, fino a quando la società non gli comunicherà l’esonero, sarà comunque lui il tecnico del Pisa e, giustamente, lui ragiona così, nonostante le otto sconfitte consecutive collezionate, peggior risultato della storia del club, la dodicesima per lui in quattordici partite. Hiljemark è apparso comunque affranto, deluso, per il momento che sta vivendo la sua squadra, sopra la quale il Napoli ha passeggiato in una partita dove il minimo sforzo è stato tramutato con la massima resa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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