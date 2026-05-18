Hermes 900 nei Balcani | perché Israele va a produrre i suoi droni in Serbia

Recentemente si è diffusa la notizia che un’azienda israeliana ha deciso di avviare la produzione dei propri droni in Serbia, nei Balcani. Questa decisione viene presa in collaborazione con una società locale del settore della difesa. La cooperazione tra le due imprese riguarda la realizzazione di droni, tra cui il modello Hermes 900, e va oltre un semplice accordo commerciale, coinvolgendo aspetti di produzione e logistica. La notizia si inserisce in un quadro di rapporti più ampi tra le parti coinvolte.

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