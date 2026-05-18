Hermes 900 nei Balcani | perché Israele va a produrre i suoi droni in Serbia
Recentemente si è diffusa la notizia che un’azienda israeliana ha deciso di avviare la produzione dei propri droni in Serbia, nei Balcani. Questa decisione viene presa in collaborazione con una società locale del settore della difesa. La cooperazione tra le due imprese riguarda la realizzazione di droni, tra cui il modello Hermes 900, e va oltre un semplice accordo commerciale, coinvolgendo aspetti di produzione e logistica. La notizia si inserisce in un quadro di rapporti più ampi tra le parti coinvolte.
La cooperazione tra Elbit Systems e Yugoimport SDPR apre uno scenario che supera la semplice dimensione commerciale. La possibile produzione in Serbia di sistemi collegati alla famiglia Hermes 900 indica infatti un cambio di paradigma nella strategia industriale israeliana: distribuire la propria filiera UAV fuori dal territorio nazionale, riducendo concentrazione geografica e vulnerabilità operativa. Dietro il progetto di Šimanovci non vi è soltanto l’obiettivo di aumentare la produzione. La logica più profonda sembra essere quella della resilienza industriale. Negli ultimi anni, il confronto tra Israele, Iran e Hezbollah ha dimostrato che i droni MALE — Medium Altitude Long Endurance — sono ormai asset sottoposti a crescente pressione elettronica, missilistica e informativa. 🔗 Leggi su It.insideover.com
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