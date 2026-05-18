Henry Cavill il suo nuovo film registra il peggior debutto dell’attore in 14 anni

L'ultimo film interpretato dall'attore e diretto da Guy Ritchie ha segnato il peggior debutto della carriera dell'attore in 14 anni. La pellicola, intitolata In the Grey, ha raccolto risultati inferiori rispetto alle precedenti uscite cinematografiche dell’attore, con un incasso decisamente inferiore alle aspettative. La distribuzione nei cinema è iniziata di recente e già si conoscono le cifre relative agli incassi del primo fine settimana. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla distribuzione o alle date di uscita successive.

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