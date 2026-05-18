Henry Cavill il suo nuovo film registra il peggior debutto dell’attore in 14 anni
L'ultimo film interpretato dall'attore e diretto da Guy Ritchie ha segnato il peggior debutto della carriera dell'attore in 14 anni. La pellicola, intitolata In the Grey, ha raccolto risultati inferiori rispetto alle precedenti uscite cinematografiche dell’attore, con un incasso decisamente inferiore alle aspettative. La distribuzione nei cinema è iniziata di recente e già si conoscono le cifre relative agli incassi del primo fine settimana. Nessuna modifica è stata annunciata riguardo alla distribuzione o alle date di uscita successive.
L'ultima collaborazione tra la star e il regista Guy Ritchie, In the Grey, non ha ottenuto i risultati sperati al box-office risultando uno tra i peggiori della carriera di Cavill In the Grey, uscito il 14 maggio nelle sale italiane, è l'ultima collaborazione tra Henry Cavill e il regista Guy Ritchie, con cui aveva già lavorato nel 2015 per Operazione U.N.C.L.E. e nel 2024 per Il ministero della guerra sporca. Il thriller segue le vicende di Sid (Cavill) e Bronco (Jake Gyllenhaal), due specialisti in operazioni di recupero che vengono ingaggiati per recuperare 1 miliardo di dollari da un pericoloso leader mondiale e vanta un cast stellare che include anche Eiza González, Fisher Stevens e Rosamund Pike. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Henry Cavill and Dave Bautista Filming Highlander in London
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