Due gendarmi si muovono in campo, mentre Rowe firma un assist da tre punti. Castro si muove come una boa, aiutando i compagni. Dopo due mesi, Skorupski torna in porta e si distingue con interventi importanti. Senza il centrocampista Lucumi, la squadra evita la costruzione dal basso e si concentra su lanci lunghi; nel primo tempo, il portiere si fa notare anche per alcune uscite decisive.

Skorupski 7 Torna a due mesi dall’infortunio e incide come un bomber. Senza il ‘palleggiatore’ Lucumi la costruzione bassa è bandita per scelta: oltre che per i lanci lunghi nel primo tempo Lukasz si fa apprezzare per un paio di provvidenziali uscite. Ma il capolavoro lo firma al 94’ quando nega a Krstovic il gol dell’1-1. Joao Mario 6 L’Atalanta gli consente di fare la cosa che più gli piace: attaccare. Bravo prima dell’intervallo a pescare in area Castro, che si fa strozzare la gioia in gola da Carnesecchi. Helland 6,5 Raspadori lo punta una sola volta: il resto è totale controllo, figlio dell’applicazione. Heggem 6,5 Nel tandem norvegese è lui che guida e che tappa tutti i buchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Heggem-Miranda, due gendarmi. Rowe firma l’assist da tre punti. Castro, una boa per i compagni

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