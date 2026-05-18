Harry e Meghan stanno celebrando otto anni di matrimonio. Durante una visita in Svizzera, Meghan ha indossato un nuovo girocollo in oro con due pietre preziose al collo. La presenza di questa collana ha attirato l’attenzione, portando a ipotesi su un possibile regalo del marito. La duchessa ha completato il look con un abbigliamento elegante, mantenendo un volto sereno mentre partecipava all’evento. La collana si distingue per il suo design semplice ma raffinato, rendendola un accessorio di particolare interesse.

Una fuga oltreoceano e due figli dopo, Harry e Meghan sembrano essere più uniti che mai, e pronti a celebrare questo ottavo anniversario di sacra unione che, nel mondo bridal, è associato al bronzo, simbolo di solidità, forza, maturità. Non sappiamo come la coppia festeggerà questo nuovo traguardo, ma un indizio sul regalo che Harry potrebbe aver fatto alla sua Meg potrebbe essere arrivato da lei stessa. La duchessa di Sussex, infatti, solo un paio di giorni fa, è volata a Ginevra, in Svizzera, per prendere parte all'inaugurazione del Lost Screen Memorial, un'installazione - creata da Archewell Philanthropies, la fondazione benefica fondata da Meghan e dal principe Harry, e da The Parents’ Network - nata per commemorare i 50 bambini che hanno perso la vita a causa dei danni associati ai social media. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Harry e Meghan festeggiano 8 anni di nozze e al collo della duchessa spunta una nuova collana. Ecco perché potrebbe essere il regalo del marito

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