Hantavirus su nave | Benigni ‘non c’è allarme ma serve prudenza

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un caso di hantavirus a bordo di una nave, attirando l'attenzione di media e autorità sanitarie. Il portavoce di un ente di controllo ha dichiarato che non si tratta di una situazione di emergenza, ma ha comunque invitato a mantenere comportamenti prudenti. Sono state sollevate anche domande sulla differenza tra il virus Andes, tipico del Sud America, e i ceppi presenti in Europa e Asia, così come sui sintomi che distinguono le varianti sudamericane da quelle euroasiatiche.

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