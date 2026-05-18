Hantavirus su nave | Benigni ‘non c’è allarme ma serve prudenza

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia di un caso di hantavirus a bordo di una nave, attirando l'attenzione di media e autorità sanitarie. Il portavoce di un ente di controllo ha dichiarato che non si tratta di una situazione di emergenza, ma ha comunque invitato a mantenere comportamenti prudenti. Sono state sollevate anche domande sulla differenza tra il virus Andes, tipico del Sud America, e i ceppi presenti in Europa e Asia, così come sui sintomi che distinguono le varianti sudamericane da quelle euroasiatiche.

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? Domande chiave Come si differenzia il virus Andes dai ceppi europei e asiatici?. Quali sintomi distinguono la variante sudamericana da quella euroasiatica?. Perché la mortalità del ceppo Andes può raggiungere il 40%?. Quanto tempo può durare il periodo di incubazione del contagio?.? In Breve Virus Andes sudamericano presenta mortalità fino al 40% con sintomi respiratori.. Variante euroasiatica ha letalità tra 5% e 15% con danni renali.. Contagiosità Hantavirus pari a 1 su 2 rispetto al tasso SARS-CoV-2.. Incubazione virus Andes tra una e otto settimane dopo il contagio.. La ricercatrice Ariela Benigni, segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri, ha fornito un aggiornamento sulla diffusione dell’Hantavirus dopo il recente focolaio registrato su una nave da crociera in rotta tra l’Argentina e le Isole Canarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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