Hantavirus se la quarantena dura sei settimane cosa succede al lavoro?

Quattro cittadini italiani residenti in diverse regioni italiane sono stati posti in isolamento domiciliare dopo aver avuto contatti con una passeggera olandese a bordo di una nave. La donna, successivamente deceduta in Sudafrica, è risultata positiva all’Hantavirus Andes. La durata della quarantena prevista è di sei settimane, e questa misura può influire sulla gestione lavorativa delle persone coinvolte. Al momento, non sono ancora state fornite indicazioni specifiche sugli effetti di questa quarantena sui loro impieghi.

Quattro italiani residenti tra Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono stati messi in isolamento dopo essere entrati in contatto con una passeggera olandese della nave MV Hondius, poi morta in Sudafrica per Hantavirus Andes. Stanno bene, non hanno sintomi e i test non hanno ancora dato risposte definitive. Intanto il Ministero della Salute, nella Circolare del 12 maggio 2026, dispone per i contatti ad alto rischio una quarantena fiduciaria fino a 42 giorni, con sorveglianza sanitaria quotidiana e limitazioni che arrivano fino al divieto di usare voli commerciali o mezzi pubblici. Il focolaio partito dalla nave da crociera conta nove casi complessivi, sette confermati e due probabili, con tre decessi già registrati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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