Hantavirus nave arrivata in Olanda Equipaggio in quarantena

Da tv2000.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nave da crociera infetta da Hantavirus è arrivata a Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’equipaggio a bordo è stato messo in quarantena, in attesa di ulteriori controlli e verifiche sanitarie. La nave era stata coinvolta in un episodio di contagio durante una precedente fase del viaggio. Le autorità locali hanno adottato misure precauzionali per monitorare la situazione e prevenire eventuali rischi per la popolazione. Non sono stati segnalati casi di contagio tra i passeggeri.

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È arrivata a Rotterdam la nave da crociera a bordo della quale si era verificata l’epidemia da Hantavirus. L’equipaggio è in quarantena. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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