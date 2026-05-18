Hantavirus nave arrivata in Olanda Equipaggio in quarantena
Una nave da crociera infetta da Hantavirus è arrivata a Rotterdam, nei Paesi Bassi. L’equipaggio a bordo è stato messo in quarantena, in attesa di ulteriori controlli e verifiche sanitarie. La nave era stata coinvolta in un episodio di contagio durante una precedente fase del viaggio. Le autorità locali hanno adottato misure precauzionali per monitorare la situazione e prevenire eventuali rischi per la popolazione. Non sono stati segnalati casi di contagio tra i passeggeri.
È arrivata a Rotterdam la nave da crociera a bordo della quale si era verificata l’epidemia da Hantavirus. L’equipaggio è in quarantena. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Hantavirus, nave arrivata in Olanda. Equipaggio in quarantena
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