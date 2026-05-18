Hantavirus | l’epidemiologo il ceppo Andes e le analisi in Francia
In Francia, l’Istituto Pasteur ha concluso le analisi sul ceppo di hantavirus isolato da una donna ancora ricoverata in condizioni critiche. Il sequenziamento del virus, appartenente al ceppo Andes, è stato completato di recente. La donna è sotto stretta osservazione medica e le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione gli sviluppi relativi a questa infezione. Le analisi sono state condotte con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche del virus e la sua diffusione.
L’Istituto Pasteur, in Francia, ha completato il sequenziamento completo dell’hantavirus isolato sulla donna ancora ricoverata in grave situazione clinica. Ebbene, “dopo gli isolati virali sequenziati in SudAfrica, Olanda e Svizzera, arrivano i dati anche dalla Francia. Il ceppo rilevato nella passeggera francese risultata positiva non contiene alcun elemento che suggerisca l’emergere di una variante potenzialmente più trasmissibile o più pericolosa per l’uomo”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi. Intanto a livello internazionale i casi di hantavirus sono fermi a 10, con 3 decessi, tutti collegati al focolaio a bordo della nave da crociera. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Hantavirus Outbreak On Cruise Kills 3; 2 Indians Isolated As Andes Strain Spreads | Health News
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