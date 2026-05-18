Hantavirus | l’epidemiologo il ceppo Andes e le analisi in Francia

In Francia, l’Istituto Pasteur ha concluso le analisi sul ceppo di hantavirus isolato da una donna ancora ricoverata in condizioni critiche. Il sequenziamento del virus, appartenente al ceppo Andes, è stato completato di recente. La donna è sotto stretta osservazione medica e le autorità sanitarie stanno seguendo con attenzione gli sviluppi relativi a questa infezione. Le analisi sono state condotte con l’obiettivo di approfondire le caratteristiche del virus e la sua diffusione.

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