Hantavirus l’allarme dell’Università di Pisa | contenuti web in aumento del 500% e forte rischio infodemia

L’Università di Pisa ha segnalato un aumento del 500% dei contenuti online sull’Hantavirus negli ultimi mesi. Questa crescita ha portato a un incremento dell’attività informativa riguardante il virus, con possibili conseguenze sulla qualità delle notizie divulgate. La diffusione di informazioni attraverso varie piattaforme digitali ha sollevato preoccupazioni sul rischio di una infodemia, ovvero una sovrabbondanza di dati che può rendere difficile distinguere tra notizie accurate e false.

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