Hantavirus l’allarme dell’Università di Pisa | contenuti web in aumento del 500% e forte rischio infodemia

Da corrieretoscano.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Università di Pisa ha segnalato un aumento del 500% dei contenuti online sull’Hantavirus negli ultimi mesi. Questa crescita ha portato a un incremento dell’attività informativa riguardante il virus, con possibili conseguenze sulla qualità delle notizie divulgate. La diffusione di informazioni attraverso varie piattaforme digitali ha sollevato preoccupazioni sul rischio di una infodemia, ovvero una sovrabbondanza di dati che può rendere difficile distinguere tra notizie accurate e false.

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Il report dell'Ateneo toscano parla chiaro: l'esplosione vertiginosa di ricerche sui social network sta creando un terreno fertile per allarmismi e misinformazione PISA – Il dibattito digitale sull’Hantavirus ha registrato un’impennata verticale, portando con sé il pericolo concreto di una nuova emergenza legata all’eccesso e alla distorsione delle informazioni. A lanciare l’avvertimento è l’Università di Pisa, che ha radiografato lo stato della comunicazione sul web nella settimana compresa tra il 6 e il 12 maggio 2026. L’indagine è contenuta nel RISP (Report infodemico per la sanità pubblica), un documento elaborato dal Pisa Public Health Research Lab, struttura accademica guidata dalla professoressa Caterina Rizzo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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