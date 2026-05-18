Lunedì 18 maggio la nave da crociera MV Hondius è arrivata nel porto di Rotterdam, dove sarà sottoposta a procedure di disinfezione. La nave era stata colpita da un focolaio di hantavirus durante il suo viaggio, che ha causato preoccupazioni tra le autorità sanitarie internazionali. La nave ha concluso il suo viaggio e si trova ora in fase di sanificazione, senza ulteriori dettagli sui passeggeri o sull’equipaggio coinvolti.

La nave da crociera colpita da un focolaio di hantavirus, la MV Hondius, è arrivata lunedì mattina, 18 maggio, a Rotterdam per essere sottoposta a disinfezione, ponendo così fine a un viaggio travagliato che ha messo in allerta le autorità sanitarie internazionali. Le immagini mostrano l’imbarcazione che si avvicina al porto olandese. A bordo 25 membri dell’equipaggio e due membri del personale medico, mentre tutti i passeggeri erano già sbarcati precedentemente. L’equipaggio sarà immediatamente messo in quarantena. A causa della malattia sono morti tre passeggeri che si trovavano a bordo della nave, tra cui una coppia olandese che, secondo i funzionari sanitari, sarebbe stata la prima a essere esposta al virus durante un viaggio in Sud America. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, la nave Hondius arriva nel porto di Rotterdam: il messaggio dell'equipaggio

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