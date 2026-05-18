Ferrara, 18 maggio 2026 – Dopo un vertice dedicato all’Hantavirus, le autorità sanitarie italiane hanno riferito che il focolaio è stato isolato e che si sta monitorando attentamente la situazione. La circolare del ministero ha portato a un aumento delle misure di prevenzione in tutto il Paese. La notizia del contagio ha suscitato preoccupazioni tra i viaggiatori in crociera, anche se non sono stati segnalati nuovi casi. Le autorità continuano a seguire con attenzione l’evolversi dell’episodio.

Ferrara, 18 maggio 2026 - E’ reduce da un vertice dove è stato fatto il punto sull’Hantavirus. Da quando è stata diffusa la circolare del ministero, l’Italia e le strutture sanitarie sono in stato d’allerta. Il piano è predisposto, pronto a scattare al primo segnale. A spiegare quello che è successo, gli scenari è Massimo Crapis, primario di infettivologia. Da marzo 2025 coordina il progetto rete malattie infettive di Ferrara. Siamo in allerta quindi? “Partirei con il dire che non vi è nessun allarme. Sussiste, nel mondo sanitario, compreso quello ferrarese, uno stato di allerta. E questo è un dato positivo perché denota attenzione. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hantavirus, la crociera, il contagio e le paure: “Siamo in stato d’allerta, ma il focolaio è stato isolato subito”

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