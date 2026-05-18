Hantavirus | il Ministero attiva i protocolli per i casi sospetti

Il Ministero della Salute ha avviato procedure specifiche in risposta ai casi sospetti di infezione da hantavirus. Sono stati predisposti protocolli per l'isolamento dei pazienti che presentano sintomi compatibili con il virus, al fine di contenere eventuali contagi. Inoltre, sono state definite le modalità di protezione per il personale medico, che dovrà utilizzare dispositivi di sicurezza adeguati durante le operazioni di assistenza. Le misure sono state rese operative per garantire un intervento rapido e controllato.

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? Domande chiave Come verranno isolati i pazienti sospetti in caso di contagio?. Quali dispositivi specifici dovranno indossare i medici per proteggersi?. Dove verranno trasferiti i malati se le strutture locali fallissero?. Perché il Ministero ha imposto alle Regioni una risposta in 48 ore?.? In Breve Regioni devono inviare elenco strutture idonee entro due giorni dalla circolare.. Pazienti senza centri locali idonei saranno trasferiti allo Spallanzani di Roma.. Protocolli prevedono l'uso di mascherine FFP2 o FFP3 per il personale.. Trasferimenti dei contagiati avverranno tramite attivazione immediata del numero 118.. Il Ministero della Salute ha diffuso oggi una circolare tecnica per gestire l’eventuale insorgenza di casi di hantavirus in Italia, pur confermando che al momento non risultano contagi registrati sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus: il Ministero attiva i protocolli per i casi sospetti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Hantavirus France active son protocole d'urgence après un cas suspect Sullo stesso argomento Hantavirus, il Ministero attiva nuovi protocolli di prevenzione? Domande chiave Quali dispositivi specifici dovranno indossare i medici per proteggersi? Come verranno isolati i pazienti sospetti una volta... Leggi anche: Hantavirus, il Ministero: "Tutti negativi" i test sui casi sospetti in Italia La sorveglianza attiva decisa dal ministero della Salute sulle persone entrate in contatto con casi di hantavirus è necessaria per evitare che il ceppo si trasmetta con nuove contagiose mutazioni. Così all'ANSA il virologo Francesco Broccolo @unisalento x.com Assistente di volo KLM ricoverato in ospedale dopo il contatto con un passeggero di una nave da crociera affetto da hantavirus. reddit Hantavirus. Il Ministero della Salute adotta il principio di massima cautela: 42 giorni di sorveglianza attiva per tutti i contatti ad alto rischio. Schillaci: In Italia ...La circolare aggiorna i dati epidemiologici: nove casi totali (sette confermati, due probabili) e tre decessi. Istituita una rete nazionale di laboratori di riferimento. quotidianosanita.it Hantavirus in Italia, perchè il Ministero ha attivato la sorveglianza sanitaria su 4 persone? Ecco cosa sta succedendoHantavirus, l’Italia attiva la sorveglianza sanitaria su quattro passeggeri del volo KLM dopo il focolaio sulla nave Mv Hondius: interessate quattro regioni. Tutti gli aggiornamenti sull'emergenza. tag24.it