Hantavirus Ariela Benigni | Al momento non c’è allarme ma bisogna stare attenti

Un esperto in malattie infettive ha dichiarato che attualmente non si registra un aumento improvviso dei casi di Hantavirus. Le autorità sanitarie hanno confermato che, seguendo le indicazioni internazionali, non ci sono segnali che suggeriscano un rischio imminente di epidemia. Tuttavia, si raccomanda di mantenere un livello di attenzione elevato, soprattutto in aree dove sono stati segnalati casi o presenza di roditori. Nessun provvedimento restrittivo è stato adottato finora.

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