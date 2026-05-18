Hantavirus Ariela Benigni | Al momento non c’è allarme ma bisogna stare attenti
Un esperto in malattie infettive ha dichiarato che attualmente non si registra un aumento improvviso dei casi di Hantavirus. Le autorità sanitarie hanno confermato che, seguendo le indicazioni internazionali, non ci sono segnali che suggeriscano un rischio imminente di epidemia. Tuttavia, si raccomanda di mantenere un livello di attenzione elevato, soprattutto in aree dove sono stati segnalati casi o presenza di roditori. Nessun provvedimento restrittivo è stato adottato finora.
“Secondo le linee guida del Ministero della Salute che a sua volta riprende le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non si riscontra una situazione in cui si possa prevedere lo scoppio di un’epidemia. Per ora la diffusione del virus sembra sotto controllo ma è sempre utile mettere in atto le precauzioni che abbiamo imparato con il Covid”. Così la dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico dell’Istituto Mario Negri, traccia il punto sulla diffusione dell’Hantavirus. In questi giorni se ne sta parlando parecchio su giornali e tv in seguito allo scoppio di un focolaio di contagi su una nave da crociera in viaggio dall’Argentina alle Isole Canarie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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