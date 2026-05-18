Hantavirus a Ushuaia missione per trovare l’origine dell’epidemia

Un team di ricercatori dell’Istituto Malbrán è arrivato a Ushuaia, in Argentina, per indagare sull’origine di un’epidemia di hantavirus. L’arrivo è avvenuto lunedì, circa un mese e mezzo dopo la partenza della nave da crociera MV Hondius dalla stessa zona. La missione fa parte di un’indagine ufficiale condotta dalle autorità sanitarie nazionali per identificare le cause dell’epidemia e comprendere meglio la diffusione del virus nella regione.

Roma, 19 mag. (askanews) – Un team dell’Istituto Malbrán (un ente pubblico tecnico-scientifico dipendente dal ministero della Salute dell’Argentina) è atterrato a Ushuaia lunedì, un mese e mezzo dopo la partenza della nave da crociera MV Hondius. Il team sta cercando di individuare l’origine dell’epidemia di hantavirus che ha causato la morte di tre passeggeri, otto casi confermati, due casi sospetti e ha fatto scattare un allarme globale, poiché coinvolge la variante andina del virus, l’unica nota per essere trasmissibile da persona a persona. E’ quanto si legge sul media argentino “El Clarin”. Intanto è iniziata ieri a Rotterdam la disinfezione della nave, l’operazione di decontaminazione è previsto che duri almeno una settimana, secondo Reuters. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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