Nel mondo del calcio, tutte le squadre hanno ottenuto risultati positivi, tranne la Juventus che ha subito una sconfitta. La varietà dei risultati mostra come il campionato sia imprevedibile e aperto. Tuttavia, ci sono elementi che indicano come alcune dinamiche possano influenzare le prestazioni delle squadre, specialmente in contesti dove si parla di gestione e di aspetti legati alle organizzazioni. La stagione si presenta ricca di sfide e di momenti da seguire con attenzione.

Hanno vinto tutte. Ha perso soltanto la Juventus. Il calcio è bellissimo perché è vario ma anche avariato, soprattutto a Torino. Un punto in due partite casalinghe contro una retrocessa ed un'altra appena salvatasi, significano che il destino è cinico ma non bara, la Juventus ha difetti prima congeniti e poi cronici, ha calciatori di categoria inferiore, ha una società inesistente a livello politico, ha un Ad che ha fallito in qualunque operazione e che, dovrebbe saperlo il suo datore di lavoro John Elkann, ha delegato ad un service esterno lo scouting con risultati manifesti, tutti gli acquisti di Comolli sono stati bocciati da Spalletti, delle due l'una: o il francese rassegna le dimissioni, cosa che non farà da manzoniano don Abbondio, o sarà Elkann ad intervenire, come ha saputo fare con Scanavino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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