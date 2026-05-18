Una forte scossa di terremoto ha colpito il Sud-Est asiatico durante la notte, causando panico tra la popolazione. In diversi centri abitati molte persone sono uscite immediatamente di casa, mentre le autorità hanno avviato verifiche e misure di sicurezza. La terra ha tremato intensamente, facendo tremare le mura di edifici e generando un forte suono che ha svegliato molti residenti. Nessuna informazione immediata è stata diffusa riguardo a eventuali danni o feriti.

Una intensa scossa di terremoto ha disturbato la notte nel Sud-Est asiatico, generando attimi di allarme in diverse città e spingendo molte persone a uscire in strada per precauzione. L’evento è stato percepito in modo netto anche a grande distanza, con oscillazioni avvertite soprattutto negli edifici più alti. Le testimonianze raccolte nelle ore successive descrivono una situazione di paura improvvisa: “ Hanno tremato le mura ”, hanno riferito alcuni residenti, riassumendo l’impatto emotivo dei pochi secondi in cui la scossa si è fatta sentire con maggiore intensità. In numerosi quartieri, l’evacuazione spontanea ha interessato condomìni, uffici e strutture pubbliche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Hanno tremato le mura”. Forte scossa di terremoto, il panico in pochi istanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avete avvertito la forte scossa di terremoto all'alba

Sullo stesso argomento

Forte scossa di terremoto, ha tremato tutto!Il mondo dell’informazione ha riportato nelle ultime ore la notizia di un evento sismico che ha scosso una regione densamente popolata, generando...

Forte scossa di terremoto, sentita ovunque: ha tremato tutto di colpoUna scossa improvvisa, nel cuore della notte, capace di svegliare di soprassalto centinaia di persone.